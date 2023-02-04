- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
У Міненерго заявили про зменшення дефіциту потужності в енергосистемі
Ситуація з електропостачанням в Україні продовжує поліпшуватися, дефіцит електричної потужності 4 лютого очікується на рівні 12 % від потреби, що нижче, ніж у п'ятницю, 3 лютого.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"Через зниження попиту на електричну енергію у вихідний день, а також увімкнення після ремонтів блоків теплової генерації очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12 % від потреби", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Через дефіцит генеруючої потужності та мережеві обмеження найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Одеській та Чернівецькій областях.
Нагадаємо, Міненерго 3 лютого повідомляло, що очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5 % від потреби