В Україні поліпшується ситуація з електропостачанням – Міненерго

Ситуація з електропостачанням в Україні поліпшується, завдяки чому зменшується і дефіцит електричної потужності.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Завдяки вжитим заходам, а також метеорологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватись. Так, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5 % від потреби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з бойовими діями найскладніша ситуація із знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях.

В НЕК "Укренерго" додали, що ліміти споживання доведені до всіх обленерго. Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення не застосовувалися.

Як зазначили у компанії, 2 лютого росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.

Як наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко, підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії.

Джерело фото: Depositphotos