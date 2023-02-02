Україна отримає від Єврокомісії додаткові 2400 генераторів

Європейська Комісія передасть Україні додаткові 2400 генераторів, на додачу до 3000 поставлених з початку війни.

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Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 2 лютого.

"Ми також підтримуємо українську електромережу і робимо так, щоб електрика надходила попри всі атаки. Це все дуже практична річ. Сьогодні я можу сказати, що ми надаємо 2 400 додаткових генераторів до попередніх 3 000, що надійшли від початку війни", - зазначила вона.

Вона також заявила, що ЄС надасть 35 млн LED-ламп замість раніше анонсованих 30 млн.

Крім того, за її словами, члени Енергетичної спільноти зроблять доступними понад 150 млн євро для купівлі критичного енергетичного обладнання для України.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель 2 лютого прибули до Києва. 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС.