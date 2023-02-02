Украина получит от Еврокомиссии дополнительные 2400 генераторов

Европейская Комиссия передаст Украине дополнительные 2400 генераторов, в дополнение к 3000 поставленным с начала войны.

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Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 2 февраля.

"Мы также поддерживаем украинскую электросеть и делаем так, чтобы электричество поступало несмотря на все атаки. Это все очень практичная вещь. Сегодня я могу сказать, что мы предоставляем 2 400 дополнительных генераторов к предыдущим 3 000, поступившим с начала войны", - отметила она.

Она также заявила, что ЕС предоставит 35 млн LED-ламп вместо ранее анонсированных 30 млн.

Кроме того, по ее словам, члены Энергетического сообщества сделают доступными более 150 млн евро для покупки критического энергетического оборудования для Украины.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 2 февраля прибыли в Киев. 3 февраля пройдет саммит Украина-ЕС.