В Украине улучшается ситуация с электроснабжением – Минэнерго

Ситуация с электроснабжением в Украине улучшается, благодаря чему уменьшается и дефицит электрической мощности.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Благодаря принятым мерам, а также метеорологическим условиям ситуация с электроснабжением продолжает улучшаться. Так, ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум будет составлять около 17,5% от потребности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с боевыми действиями сложная ситуация с обесточениями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Кировоградской, Волынской и Винницкой областях.

В НЭК "Укрэнерго" добавили, что лимиты потребления доведены до всех облэнерго. На утро 3 февраля превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения не применялись.

Как отметили в компании, 2 февраля россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях. Особенно тяжелая ситуация после обстрелов в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области.

Напомним, Министерство энергетики Украины рассчитываетна увеличение импорта электроэнергии из Европы, который с начала года уже проходит в небольших объемах.

Как подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко, предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии.

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