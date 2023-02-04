Друга масштабна аварія за добу: Одеса знову залишилася без світла

В Одесі зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго", внаслідок чого місто та частина району знеструмлені.

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Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці усувають аварію, електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 26 січня армія країни-агресора РФ нанесла масований ракетний удар по території України. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, в Одеській області зафіксували влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури.