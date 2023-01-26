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Після ракетних обстрілів найскладніша ситуація з електрикою у трьох областях
26 січня армія країни-агресора РФ нанесла масований ракетний удар по території України. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Сьогодні ворог знов обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись створити системний збій в енергосистемі України", - зазначив Галущенко.
За його словами, завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. Але, на жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Запроваджені аварійні відключення. Найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях", - підкреслив Галущенко.
Він наголосив, що енергетики працюють аби якнайскоріше відновити енергопостачання.
Зазначимо, в Одеській області зафіксували влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури.
В Вінницькій області російська ракета також влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.