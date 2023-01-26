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После ракетных обстрелов сложная ситуация с электричеством в трех областях
26 января армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"Сегодня враг снова обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины", – отметил Галущенко.
По его словам, благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. Но, к сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация в настоящее время в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - проинформировал Галущенко.
Он подчеркнул, что энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.
Отметим, в Одесской области зафиксировано попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.
В Винницкой области российская ракета также попала в объект энергетической инфраструктуры.