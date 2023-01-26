После ракетных обстрелов сложная ситуация с электричеством в трех областях

26 января армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня враг снова обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины", – отметил Галущенко.

По его словам, благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. Но, к сожалению, есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

"Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация в настоящее время в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - проинформировал Галущенко.

Он подчеркнул, что энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.

Отметим, в Одесской области зафиксировано попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.

В Винницкой области российская ракета также попала в объект энергетической инфраструктуры.