Оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Один человек погиб

В столице Украины утром 26 января прогремели взрывы во время массированной ракетной атаки на всю страну. Выяснилось, что враг нанес ракетный удар по Киеву, в результате атаки есть пострадавшие и жертва.

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"В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе сейчас есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики", - сообщил мэр Виталий Кличко.

В КГВА уточнили, что, по предварительной информации в Голосеевском районе в результате падения части ракеты погиб мужчина 55 лет.

Также взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы работают на месте.

Накануне в КГВА информировали, что во время массированной ракетной атаки 26 января армия страны-агрессора РФ выпустила в направлении Киева более 15 ракет. Силами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

Кроме того, в ночь на 26 января российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".