Над Киевом уже сбили более 15 крылатых ракет, - КМВА

В ходе массированной ракетной атаки 26 января армия страны-агрессора РФ выпустила в направлении Киева более 15 ракет. Силами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты!", - говорится в сообщении.

В КМВА подчеркнули, что опасность воздушных ударов не миновала.

"Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", - отметили в КМВА.

Напомним, ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских иранских дронов.