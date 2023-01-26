Армия РФ ударила ракетами по Одесской области: повреждена критическая инфраструктура

С неба и моря российские войска с утра 26 января запускают ракеты по Украине, в частности целью врага стала Одесская область. В регионе зафиксировали попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко.

"Поэтому есть значительные проблемы с электроснабжением. Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет определенное время", — уточнил он.

Марченко также проинформировал, что местные власти работают над стабилизацией ситуации в области. В частности, он дал поручение начальникам районных военных администраций подключить ВНС и КНС к генераторам, где позволяет их мощность.

"Пока вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях до отбоя", - подчеркнул глава Одесской ОГА.

Накануне из-за угрозы ракетного удара в Одессе решили приостановить работу всего электротранспорта.

Напомним, ранее именно в Одесской области складывалась самая сложная ситуация в электросистеме из-за ракетных ударов россиян. В частности, более 1,5 миллионов человек на юге Одесской области остались без света после ударов российских беспилотников по энергосистеме региона 10 декабря.