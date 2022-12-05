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В результате ракетного удара в Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура
В результате ракетного удара в понедельник, 5 декабря в Одесской области была повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом на своем телеграмм-канале написал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
"В результате массированного ракетного удара повреждена энергетическая инфраструктура нашей области", – написал он.
Марченко отметил, что ракеты также попали в гражданские дома и объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего ранены два человека.
"В настоящее время электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве общин Одесского района. Все службы находятся на местах и уже приступили к возобновлению электроснабжения. Никакими ракетными ударами врагу не удастся нас сломать или запугать. Слава Украине!", - написал глава ОВА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО. В целом удалось сбить свыше 60 из 70 российских ракет.
Для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.
Тогда российские террористические атаки на объекты электроэнергетики привели к полному обесточиванию некоторых регионов. В частности, с большим трудом столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.