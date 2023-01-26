В Одессе приостановлена работа электротранспорта, в Киеве вводят аварийные отключения света

По всей Украине утром 26 января была объявлена воздушная тревога, в частности, и в Одессе. Из-за угрозы ракетного удара в городе решили приостановить работу всего электротранспорта.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"В связи с запусками ракет и рисками нанесения удара по энергетической инфраструктуре, в городе выключили электричество. В результате весь электротранспорт заходит в депо", — говорится в сообщении местных властей.

В Одесской области тревогу объявили в 07:19, в это же время угроза "ширилась" по всей стране. В некоторых регионах власти сообщали о сбитии вражеских воздушных целей, в частности, в Киевской области.

Известно также, что ДТЭК вводит аварийные отключения света в Киеве.

"Причина - угроза ракетной атаки. Заблаговременное отключение электроэнергии поможет избежать возможных повреждений объектов критической инфраструктуры", - пояснили в КМВА.

Напомним, ранее именно в Одесской области складывалась самая сложная ситуация в электросистеме из-за ракетных ударов россиян. В частности, более 1,5 миллионов человек на юге Одесской области остались без света после ударов российских беспилотников по энергосистеме региона 10 декабря.

Энергетикам удалось подать напряжение на объекты критической инфраструктуры, но ликвидация последствий этого удара заняла больше времени, чем обычно.