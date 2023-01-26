В Одесі призупинено роботу електротранспорту, в Києві застосовують аварійні відключення світла

По всій Україні зранку 26 січня оголосили повітряну тривогу, зокрема, і в Одесі. Через загрозу ракетного удару в місті вирішили призупинити роботу всього електротранспорту.

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Про це повідомила пресслужба міськради.

"У зв'язку із запусками ракет та ризиками завдання удару по енергетичній інфраструктурі, в місті вимкнули електрику. Внаслідок весь електротранспорт заходить в депо", — йдеться в повідомлені місцевої влади.

В Одеській області тривогу оголосили о 07:19, в цей же час загроза "ширилася" по всій країні. В деяких регіонах влада повідомляла про збиття ворожих повітряних цілей, зокрема, в Київській області.

Відомо також, що ДТЕК вводить аварійні вимкнення світла в Києві.

"Причина — загроза ракетної атаки. Завчасне відключення електроенергії допоможе уникнути ймовірних пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури", - пояснили в КМВА.

Нагадаємо, раніше саме в Одеській області складалася найскладніша ситуація в електросистемі через ракетні удари росіян. Зокрема, понад 1,5 мільйона людей на півдні Одеської області залишилися без світла після ударів російських безпілотників по енергосистемі регіону 10 грудня.

Енергетикам вдалося подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури, але ліквідація наслідків цього удару зайняла більше часу, ніж зазвичай.