РФ будет вынуждена замедлить ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины, - ISW

Российские войска 15 ноября использовали значительную часть своих систем высокоточного оружия во время крупнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины с начала войны.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напоминают, что 15 ноября спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что российские войска выпустили около 100 крылатых ракет Х-101 и Х-555 по целям в Украине, прежде всего по украинским объектам критической инфраструктуры. В Генштабе также сообщили, что российские войска обстреляли украинскую инфраструктуру из десяти беспилотников.

Российские войска наносили удары по целям в Киеве, а также в Ровенской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Волынской и Харьковской областях.

"Вероятно, российские военные использовали значительную часть своих оставшихся систем высокоточного оружия в скоординированных ракетных ударах 15 ноября. Генштаб Украины сообщил, что украинская ПВО 15 ноября сбила 73 российские крылатые ракеты и все беспилотники. Ранее во время скоординированных ракетных ударов России 10 октября украинские ПВО сбили 43 крылатых ракеты из 84 и 13 беспилотников из 24", - отмечают аналитики ISW.

Они подчеркивают, что увеличение процента уничтожения российских ракет в Украине свидетельствует об улучшении украинской противовоздушной обороны за последний месяц благодаря эффективности западных систем противовоздушной обороны.

В ISW отмечают, что, вероятно, стране-агрессору РФ придется замедлить темп своей кампании против критической украинской инфраструктуры.

"Но повреждение энергетической инфраструктуры Украины вряд ли сломит дух украинцев, учитывая улучшение противовоздушной обороны Украины и недавние наземные победы в Херсонской области", - отмечают в ISW.

Аналитики считают, что Кремль подготовил масштабную ракетную кампанию до того, как президент Украины Владимир Зеленский представил свое мирное предложение по 10 пунктам на саммите G20 15 ноября. Зеленский повторил, что Украина будет вести переговоры с Россией, если Кремль полностью выведет свои войска из Украины, восстановит территориальную целостность Украины.

"Российское провоенное сообщество в Telegram утверждало, что Кремль отомстил за "русофобские" заявления Зеленского вскоре после его выступления, но невозможность начать столь массированную атаку в короткие сроки свидетельствует о незаинтересованности Кремля в создании предпосылок для переговоров с Украиной", - убеждены в ISW.

Напомним, во вторник, 15 ноября, Россия нанесла удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.