Россия усилит наступление в Донецкой области после поражения в Херсонской области - ISW

Россия усилит наступление в Донецкой области в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованные военнослужащие, а также выведенные из части Херсонской области силы.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы в этом районе окажутся под сильным давлением, и Киеву скорее всего придется перенаправлять войска для защиты от этих возобновленных российских наступательных операций", - говорится в сообщении.

По информации ISW, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина и разрешил ему выйти из Херсона при условии, что он займет остальную часть Донецкой области.

Однако аналитики считают, что оккупанты вряд ли добьются значительных успехов в оперативном плане, несмотря на их усилия, хотя со временем они могут захватить Бахмут ценой огромных потерь.

Украина также, вероятно, вернет боевую мощность из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы для проведения как оборонных, так и контрнаступательных операций. ВСУ могут попытаться преследовать россиян через Днепр в разных точках, но вряд ли сделают это, поскольку логистика поддержки украинской группировки на восточном берегу очень сложна. Поэтому ВСУ, скорее всего, закрепят свой контроль над западным берегом, оставят там достаточно сил, чтобы сдержать любую попытку россиян снова пересечь реку и перераспределят силы на другие направления.

Российское наступление в Донецкой области, вероятно, потребует от ВСУ отвлечь часть сил на оборону в этой области, но ВСУ, вероятно, направят по крайней мере часть восстановленной боевой мощи либо на усиление своего текущего контрнаступления в Луганской области, либо на открытие нового контрнаступления в другом месте.

Напомним, что сейчас в освобожденном от российской оккупации Херсоне проводятся стабилизационные мероприятия, правоохранители установили в городе и вокруг него блокпосты, на территории города уже работает около 200 полицейских.