Армия РФ отметилась зверствами и в Херсонской области, известно уже о 400 военных преступлениях - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что после освобождения правобережной части Херсонской области от российской оккупационной армии уже стало известно об определенных зверствах, совершенных захватчиками на этой территории. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений", - подчеркнул глава государства.

При этом президент заявил, что сейчас также продолжается задержание российских солдат и наемников, брошенных на этой территории, и обезвреживание диверсантов.

"Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, находятся тела убитых - и гражданских, и военных", - отметил глава государства.

Отметим также, что Зеленский призвал не забывать, что ситуация в Херсонской области все еще остается очень опасной, прежде всего из-за мин. В частности, из-за этого погиб уже один сапер, а еще четверо были ранены.

Напомним, что 4 ноября в деоккупированном еще до последнего наступления украинской армии поселке Высокополье на севере Херсонской области полицейские и прокуроры обнаружили тела со следами насильственной смерти.

7 ноября прокуратура области сообщила об обнаружении еще трех погибших жителей в одном из населенных пунктов, а 11 ноября – еще трех тел в погребе домохозяйства одного из пгт Бериславского района.