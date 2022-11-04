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В деоккупированном Высокополье нашли тела расстрелянных гражданских
В деоккупированном поселке Высокополье на севере Херсонской области полицейские и прокуроры 4 ноября обнаружили три тела со следами насильственной смерти. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По предварительной версии следствия, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные деяния, направленные на установление событий преступления.
Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что Высокополье было освобождено украинской армией в начале сентября. Недавно же президент Владимир Зеленский образовал там военную администрацию, назначив ее начальницей действующую главу общины Анну Шостак-Кучмяк.