Зеленський утворив ще 20 військових адміністрацій на Херсонщині, зокрема в Бериславі

Президент Володимир Зеленський утворив ще 20 місцевих військових адміністрацій в Херсонській області, зокрема й на деокупованих вже територіях. Про це йдеться в указі глави держави №738 від 27 жовтня.

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Так, утворено Бериславську та Таврійську міські ВА, Великоолександрівську, Високопільську, Іванівську, Каланчацьку, Лазурненську, Любимівську, Нижньосірогозьку, Нововоронцовську та Чаплинську селищні ВА, а також Дарʼївську, Костянтинівську, Кочубеївську, Новоолександрівську, Новорайську, Рубанівську, Тягинську, Чорнобаївську та Чулаківську сільські ВА.

Начальників цих адміністрацій президент поки не призначав, на відміну від новоутворених ВА в Харківській області, рішення про утворення яких він оформив у цей же день.

Таким чином, наразі в Херсонській області передбачено 36 військових адміністрацій на місцевому рівні - більше, ніж у будь-якій іншій області (всього їх зараз 117). Такі адміністрації Зеленський ще не утворив лише в 13 громадах регіону. Зокрема, ВА створені в усіх громадах Бериславського та Генічеського районів.

Нагадаємо, що 19 вересня президент утворив в Херсонській області 15 ВА, зокрема в самому обласному центрі, який очолила секретарка міськради Галина Лугова. До цього було передбачено лише військову адміністрацію в окупованому Генічеську.

Зазначимо також, що як заявляли в Генеральному штабі Збройних сил України 21 жовтня, у Бериславі Херсонської області з 19 жовтня припинили свою діяльність усі органи російської окупаційної влади.