Зеленський утворив військові адміністрації в Купʼянську та ще семи деокупованих громадах Харківщини

Президент Володимир Зеленський утворив ще вісім місцевих військових адміністрацій в деокупованих громадах Харківської області. Про це йдеться в указі глави держави №737 від 27 жовтня.

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Зокрема, утворено Вовчанську та Купʼянську міські ВА, Дворічанську, Печенізьку та Чкаловську селищні ВА, а також Кіндрашівську, Куньєвську та Петропавлівську сільскі ВА.

Окрім цього, президент відразу ж призначив начальників новоутворених органів. Зокрема, Вовчанськом буде керувати Тамаз Гамбарашвілі, а Купʼянськом - Андрій Беседін.

Начальницею Дворічанської громади призначено Галина Турбаба, яка й так була обраною на виборах 2020 року головою громади. Балотувалася вона від "Опозиційної платформи - За життя", це вже друга призначена Зеленським керівниця ВА, що представляла цю заборонену нині партію, після керівниці Роганської селищної ВА.

В свою чергу, Петропавлівською громадою продовжить керувати Ольга Козирева (на виборах представляла "Слугу народу"), а Печенізькою - Олександр Гусаров ("Блок Кернеса - Успішний Харків!").

Решта звільнених громад отримали нових керівників: начальником Кіндрашівської призначено Сергія Костюкова, Куньєвської - Сергія Мовчана, Чкаловської - Сергія Котенка.

Нагадаємо, що 1 жовтня Зеленський утворив в громадах Харківської області перші 13 військових адміністрацій: майже всіх їх очолили обрані на виборах 2020 року голови. Таким чином, зараз в регіоні утворена вже 21 така адміністрація, а інші 35 громад лишаються без змін.