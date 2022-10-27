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Зеленський утворив військові адміністрації в Купʼянську та ще семи деокупованих громадах Харківщини
Президент Володимир Зеленський утворив ще вісім місцевих військових адміністрацій в деокупованих громадах Харківської області. Про це йдеться в указі глави держави №737 від 27 жовтня.
Зокрема, утворено Вовчанську та Купʼянську міські ВА, Дворічанську, Печенізьку та Чкаловську селищні ВА, а також Кіндрашівську, Куньєвську та Петропавлівську сільскі ВА.
Окрім цього, президент відразу ж призначив начальників новоутворених органів. Зокрема, Вовчанськом буде керувати Тамаз Гамбарашвілі, а Купʼянськом - Андрій Беседін.
Начальницею Дворічанської громади призначено Галина Турбаба, яка й так була обраною на виборах 2020 року головою громади. Балотувалася вона від "Опозиційної платформи - За життя", це вже друга призначена Зеленським керівниця ВА, що представляла цю заборонену нині партію, після керівниці Роганської селищної ВА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В свою чергу, Петропавлівською громадою продовжить керувати Ольга Козирева (на виборах представляла "Слугу народу"), а Печенізькою - Олександр Гусаров ("Блок Кернеса - Успішний Харків!").
Решта звільнених громад отримали нових керівників: начальником Кіндрашівської призначено Сергія Костюкова, Куньєвської - Сергія Мовчана, Чкаловської - Сергія Котенка.
Нагадаємо, що 1 жовтня Зеленський утворив в громадах Харківської області перші 13 військових адміністрацій: майже всіх їх очолили обрані на виборах 2020 року голови. Таким чином, зараз в регіоні утворена вже 21 така адміністрація, а інші 35 громад лишаються без змін.