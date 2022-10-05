Зеленський призначив керувати військовими адміністраціями Харківщини 12 діючих мерів: одна з них представляла ОПЗЖ

Зеленський утворив військові адміністрації в 13 громадах Харківської області, які частково або повністю перебували раніше під російською окупацією, але були звільнені українською армією. Про це йдеться в указі глави держави №680 від 1 жовтня.

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Зокрема, це Борівська, Великобурлуцька, Вільхівська, Дергачівська, Золочівська, Ізюмська, Липецька, Малинівська, Оскільська, Роганська, Циркунівська та Чугуївська громади.

Одночасно з утворенням ВА президент призначив і їх начальників, 12 з яких виявилися діючими головами, обраними на виборах 2020 року. Лише головою Балаклії призначено іншу людину - Віталія Карабанова. Нагадаємо, що мера міста Івана Столбового підозрюють у державній зраді.

Так, новий статус отримали голова Борівської селищної громади Олександр Тертишний (балотувався, як і Столбовий, від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків"), голова Золочівської селищної громади Віктор Коваленко та мер Дергачів Вячеслав Задоренко (обидва представляли "Блок Світличної Разом!", а також голова Великобурлуцької селищної громади Віктор Терещенко.

Крім цього, начальниками ВА стали обрані від "Слуги народу" голови громад - Вільхівської (Олександр Шмиголь), Ізюмської (Валерій Марченко), Липецької (Олексій Слабченко), Малинівської (Микола Семер’янов), Оскільської (Геннадій Загоруйко), Циркунівської (Микола Сікаленко) та Чугуївської (Галина Мінаєва).

Також Зеленський вперше призначив начальником військової адміністрації голову громади, обрану від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя". Нею стала голова Роганської селищної громади Марія Черненко.

Таким чином, наразі в Україні створено на місцевому рівні 89 військових адміністрацій. До цього рішення ВА в Харківській області не було. Більш того, до нього президент користувався правом призначити діючого мера начальником відповідної ВА лише 10 разів і жодного разу не перепризначав таким чином мерів, обраних від ОПЗЖ.