Рада ввела одноосібне керівництво голів військових адміністрацій в чотирьох містах на заході Донеччини

Верховна Рада надала начальникам Добропільської, Мирноградської, Покровської та Селидівської міських військових адміністрацій Донецької області повноваження щодо одноосібного управління відповідними громадами.

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Відповідний проект постанови №8054, внесений президентом Володимиром Зеленським 19 вересня, був схвалений 287 депутатами без жодного, хто б спротивився або утримався. Документ набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Згідно з прийнятим рішенням, на період військового стану та 30 днів після його припинення або скасування ці начальники зможуть здійснювати повноваження міської ради, її виконавчого комітету та міського голови одночасно.

Також вони можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідної міської ради (при цьому для працівників, посади яких не будуть включені до тимчасових штатних розкладів, буде оголошено простій або ж їх переведуть на рівнозначні або нижчі посади).

Апарати вказаних чотирьох міськрад та їх виконкомів, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних громад тепер мають підпорядковуватися начальникам відповідних МВА.

Нагадаємо, що утворені вони були згідно указу Зеленського від 1 вересня. 7 вересня президент призначив начальником Добропільської МВА Андрія Бондаренка, Мирноградської - Юрія Ключку, Покровської - Сергія Добряка, Селидівської - Анатолія Немченка. Жоден з них не є діючим мером.

1 липня аналогічні рішення були прийняті Радою щодо окупованих Кремінської та Рубіжанської громад Луганської області, а 18 липня - Слов'янської, Дружківської та Костянтинівської громад Донецької області.

30 серпня парламент надав такі виняткові повноваження начальникам відразу 14 новостворених військових адміністрацій Донеччини, серед яких є чотири діючі мери, обрані на виборах (зокрема, це стосується найбільшого підконтрольного Україні міста у регіоні - Краматорська).