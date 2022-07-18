Рада дозволила головам Слов'янська, Дружківки та Костянтинівки керувати ними одноосібно

Верховна Рада надала начальникам Слов'янської, Дружківської та Костянтинівської міських військових адміністрацій Донецької області повноваження щодо одноосібного управління відповідними громадами.

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Відповідний проект постанови №7545, внесений президентом Володимиром Зеленським, був схвалений 313 голосами без жодного, хто б спротивився або утримався. Документ набуде чинності з дня його опублікування.

Згідно з прийнятим рішенням, на період військового стану та 30 днів після його припинення або скасування ці начальники зможуть здійснювати повноваження міської ради, її виконавчого комітету та міського голови одночасно.

Також вони можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідної міської ради (при цьому для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розкладів, оголошується простій або ж їх переведуть на рівнозначні або нижчі посади).

Апарати відповідних міськрад та їх виконкомів, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних громад мають наразі підпорядковуватися начальникам відповідних військових адміністрацій.

Зазначимо, що Слов'янська та Дружківська міські військові адміністрації були створені Зеленським 30 березня. Начальником Слов'янської МВА став Вадим Лях, який є також обраним на виборах 2020 року гора мером міста (тоді він балотувався від забороненої у 2022 році партії "Опозиційний блок").

До створення військової адміністрації на території Слов'янської громади з травня 2021 року діяла військово-цивільна адміністрація на чолі з тим самим Ляхом, причому її створення (що передбачає припинення повноважень міськради) по суті сам він і ініціював.

У Дружківці ж головою ГВА був призначений Сергій Боєвський, тоді як обрано мером там було в 2020 році Володимира Григоренка.

У свою чергу, 10 квітня Зеленський створив також Костянтинівську МВА, призначивши її начальником Олексія Рослова, тоді як обраним мером міста був Олег Азаров. Зазначимо, що і Григоренко, і Азаров балотувалися на виборах як представники також забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа – За життя".

Зазначимо, що рішення Ради від 18 липня є першим у своєму роді. Хоча 1 липня парламент і прийняв аналогічну постанову щодо начальників Кремінської та Рубіжанської МВА Луганської області, на той момент обидві відповідні громади вже були окуповані російськими військами. Проте Слов'янськ, Дружківка та Костянтинівка на сьогодні, як і раніше, перебувають під контролем України.