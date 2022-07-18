Рада разрешила главам Славянска, Дружковки и Константиновки руководить ими единолично

Верховная Рада предоставила начальникам Славянской, Дружковкской и Константиновской городских военных администраций Донецкой области полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами.

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Соответствующий проект постановления №7545, внесенный президентом Владимиром Зеленским, был одобрен 313 голосами без единого воспротивившегося или воздержавшегося. Документ вступит в силу со дня опубликования.

Согласно принятому решению, на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены эти начальники смогут осуществлять полномочия городского совета, его исполнительного комитета и городского головы одновременно.

Также они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующего городского совета (при этом для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или же их переведут на равнозначные или низшие должности).

Аппараты соответствующих горсоветов и их исполкомов, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих общин должны теперь подчиняться начальникам соответствующих военных администраций.

Отметим, что Славянская и Дружковская городские военные администрации были созданы Зеленским 30 марта. Начальником Славянской ГВА стал Вадим Лях, являющийся также избранным на выборах 2020 гора мэром города (тогда он баллотировался от запрещенной в 2022 году партии "Оппозиционный блок").

До создания военной администрации на территори Славянской общины с мая 2021 года действовала военно-гражданская администрация во главе с тем же Ляхом, причем ее создание (предусматривающее прекращение полномочий горсовета) по сути сам же он и инициировал.

В Дружковке же главой ГВА был назначен Сергей Боевский, в то время как избран мэром там был в 2020 году Владимир Григоренко.

В свою очередь, 10 апреля Зеленский создал также Константиновскую ВГА, назначив ее начальником Алексея Рослова, в то время как избранным мэром города являлся Олег Азаров. Отметим, что и Григоренко, и Азаров баллотировались на выборах как представители также запрещенной в 2022 году партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Отметим, что решение Рады от 18 июля является первым в своем роде. Хотя 1 июля парламент и принял аналогичное постановление в отношении начальников Кременской и Рубежанской ГВА Луганской области, на тот момент обе соответствующие общины были уже оккупированы российскими войсками. Однако Славянск, Дружковка и Константиновка на сегодня по-прежнему находятся под контролем Украины.