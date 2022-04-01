Зеленский создал 10 военных администраций в районах Донбасса, остающихся под контролем Украины

Президент Владимир Зеленский указом от №188 от 30 марта создал, в частности, Авдеевскую, Угледарскую, Марьинскую, Светлодарскую и Торецкую городские, а также Очеретинскую поселковую военные администрации. Предусмотрено, что со дня начала их работы будут прекращены полномочия соответствующих военно-гражданских администраций.

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Напомним, что ВГА на упомянутых территориях были созданы Зеленским 19 февраля 2021 года. Кроме них, тогда также были созданы Волновахская городская, Мирненская, Ольгинская и Сартанская поселковые ВГА. Однако эти общины были оккупированы в марте нынешнего года российскими войсками в ходе их полномасштабного военного вторжения в Украину.

На всех указанных территориях не проводились местные выборы, которые должны были пройти в октябре 2020 года. Центральная избирательная комиссия неоднократно пыталась согласовать назначение этих выборов с областной ВГА, но та ей отказывала.

Помимо этого, нынешним указом создана Славянская городская военная администрация на замену ВГА, образованной, в свою очередь, Зеленским 26 мая 2021 года вместо действовавших в городе властей, избранных на выборах в 2020 году.

Отметим, что решение Зеленского о разгоне Славянского горсовета было обжаловано партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховном суде, который в ноябре 2021 года вынес решение об отказе в удовлетворении ее иска.

Также президент создал 30 марта Дружковскую городскую военную администрацию, на территории которой до этого действовали избранные на выборах гражданские власти с мэром Владимиром Григоренко (ОПЗЖ) и большинством в горсовете из депутатов от ОПЗЖ.

Кроме того, 31 марта он подписал указ №192 об образовании уже в Луганской области двух городских военных администраций — Кременской и Рубежанской. До этого там также действовали избранные гражданские власти.

В частности, мэром Рубежного был Сергей Хортив от партии "Наш край", при этом большинство в местном горсовете также было у этой политсилы. В Кременной же мэром был Владимир Струк (ОПЗЖ), а в горсовете крупнейшими фракциями были ОПЗЖ и "Наш край".

Однако 2 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил об убийстве Струка. При этом он одобрил убийство мэра, который, "судя по всему, был расстрелян неизвестными патриотами", поскольку, по его словам, был "предателем", "открытым сепаратистом", а "в последнюю неделю активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТО к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов на этот счет".

Отметим также, что в прошлые годы Струк был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, а до этого главой поселка Юбилейное (пригород Луганска) и депутатом Луганского горсовета.

В свою очередь 4 марта глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на связь перестал выходить Хортив, после чего он "назначил руководить Рубежным" главу Северодонецкой райадминистрации Романа Власенко. В дальнейшем о судьбе Хортива официально не сообщалось.

Решений относительно власти в остальных общинах Луганской области, в частности тех восьми, где 19 февраля 2021 года были созданы ВГА, Зеленский пока не принимал, хотя часть из них (расположенные в Северодонецком районе) до сих пор остаются под контролем украинских военных.

Отметим, что согласно закону о правовом режиме военного времени, военные администрации на местном уровне образуются там, где власти "не осуществляют возложенные на них полномочия, в том числе вследствие фактического самороспуска или самоустранения от исполнения полномочий, или их фактического неисполнения, или прекращения их полномочий по закону".