Верховный суд начал рассмотрение дела о разгоне Зеленским Славянского горсовета

Кассационный суд в составе Верховного суда 29 июля начал слушание дела №9901/252/21 об обжаловании указа президента Владимира Зеленского №210 от 26 мая, которым тот создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Донецкой области вместо действовавших в городе властей, избранных на выборах в 2020 году.

Как говорится в сообщении суда, иск был подан 25 июня Донецкой областной организацией партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", производство по делу суд открыл 30 июня.

Отмечается, что во время судебного заседания в четверг коллегия судей заслушала ряд ходатайств истца. По результатам их рассмотрения Верховный суд удовлетворил ходатайство об истребовании у Главного управления полиции в Донецкой области информации о том, имели ли в 2021 году место в Славянске какие-либо правонарушения или чрезвычайные ситуации, связанные с действиями незаконных вооруженных формирований, действующих на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, и проведением операции Объединенных сил.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска путем запрета председателю Донецкой областной государственной администрации, руководителю областной военно-гражданской администрации назначать руководителя Славянской городской ВГА до вступления в законную силу судебного решения по данному делу.

Решение суда может быть обжаловано в Большой палаты Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия. Следующее заседание по этомку делу назначено аж 30 сентября на 12:00.

Напомним также, что 19 февраля Зеленский ликвидировал все военно-гражданские администрации на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко. При этом он создал новые ВГА, но уже на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года, приведя таким образом прифронтовые районы Донбасса в соответствие с новым административным делением.

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11 мая Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов данных местных советов Донецкой и Луганской областей и глав соответствующих общин 25 октября 2020 года. Однако до сих пор выборы в этих районах не проходили и не назначались.

При этом Славянская городская община сейчас не является не только прифронтовой, но и не граничит с таковыми, находясь глубоко в тылу. Выборы 25 октября 2020 года там прошли.

Согласно их результатам, из 38 мандатов в горсовете 14 получила ОПЗЖ, шесть — "Оппозиционный блок", шесть — "Слуга народа", пять — "Партия мира и развития", четыре — "Наш край", три — "Европейская солидарность". На выборах мэра по итогам двух туров (второй прошел 22 ноября) победил действующий градоначальник Вадим Лях ("Оппоблок").

Сам же Лях, который фактически инициировал разгон горсовета, на своей странице в Facebook заверил, что для простых жителей Славянска в связи с созданием ВГА почти ничего не изменится. Он дал понять, что был в курсе такой инициативы и не имеет ничего против, указав, что горожане, по его мнению, были "заложниками борьбы фракций" горсовета. Лях тогда добавил, что пока не будет назначен руководитель ВГА, управлять Славянском продолжит он.

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