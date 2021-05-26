Зеленский решил разогнать Славянский горсовет, создав военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский распорядился образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию (Краматорский район Донецкой области). Об этом говорится в указе №210 от 26 мая. Он вступает в силу со дня опубликования.

Командующему объединенных сил Сергею Наеву, а также главе Донецкой областной государственной администрации Павлу Кириленко поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новой ВГА.

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Отметим, что, согласно закону, ВГА могут создаваться для исполнения полномочий местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления "в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации".

Согласно статье 3 закона о ВГА, в случае создания таких администраций на местном уровне полномочия соответствующих местных советов и мэров прекращаются, однако лишь со дня назначения руководителя такой новой ВГА.

Полномочия исполнительных органов местных советов и их чиновников прекращаются со дня, следующего за днем принятия решения указанным руководителем ВГА о возможности этой ВГА осуществлять полномочия таких органов.

Славянская городская община охватывает, помимо самого города Славянска, поселки городского типа Былбасовка и Андреевка, поселок Мирное и село Торец.

Напомним также, что 19 февраля Зеленский ликвидировал все военно-гражданские администрации на Донбассе, созданные его предшественником Петром Порошенко. При этом он создал новые ВГА, но уже на всей территории, на которой не проводились местные выборы в октябре 2020 года, приведя таким образом прифронтовые районы Донбасса в соответствие с новым административным делением.

11 мая Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов данных местных советов Донецкой и Луганской областей и глав соответствующих общин 25 октября 2020 года.

При этом Славянская городская община ныне не является не только прифронтовой, но и не граничит с таковыми, находясь глубоко в тылу. Выборы 25 октября там прошли.

Согласно их результатам, из 38 мандатов в горсовете 14 получила "Оппозиционная платформа — За жизнь", шесть — "Оппозиционный блок", шесть — "Слуга народа", пять — "Партия мира и развития", четыре — "Наш край", три — "Европейская солидарность".

На выборах мэра по итогам двух туров (второй прошел 22 ноября) победил действующий градоначальник Вадим Лях ("Оппоблок").