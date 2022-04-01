Зеленський створив 10 військових адміністрацій у районах Донбасу під контролем України

Президент Володимир Зеленський указом від №188 від 30 березня створив, зокрема, Авдіївську, Вугледарську, Мар'їнську, Світлодарську та Торецьку міські, а також Очеретинську селищну військову адміністрацію. Передбачено, що з дня початку їхньої роботи будуть припинені повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій.

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Нагадаємо, що ВЦА на згаданих територіях було створено Зеленським 19 лютого 2021 року. Крім них тоді також були створені Волноваська міська, Мирненська, Ольгинська та Сартанська селищні ВЦА. Однак ці громади були окуповані у березні нинішнього року російськими військами під час їх повномасштабного військового вторгнення в Україну.

На всіх вказаних територіях не проводились місцеві вибори, які мали відбутися у жовтні 2020 року. Центральна виборча комісія неодноразово намагалася погодити призначення цих виборів із обласною ВДА, але та їй відмовляла.

Крім цього, нинішнім указом створено Слов'янську міську військову адміністрацію на заміну ВЦА, утвореної, у свою чергу, Зеленським 26 травня 2021 року на заміну місцевої влади, що була обрана на виборах у 2020 році.

Зазначимо, що рішення Зеленського про розгін Слов'янської міськради було оскаржено партією "Опозиційна платформа – За життя" у Верховному суді, який після кількамісячного розгляду у листопаді 2021 року виніс рішення про відмову у задоволенні її позову.

Також президент створив 30 березня Дружківську міську військову адміністрацію, на території якої до цього діяла обрана на виборах цивільна влада з мером Володимиром Григоренком (ОПЗЖ) та більшістю у міськраді з депутатів від ОПЗЖ.

Крім того, 31 березня він підписав указ №192 про створення вже у Луганській області двох міських військових адміністрацій – Кремінської та Рубіжанської. До цього там також діяла обрана цивільна влада.

Зокрема, мером Рубіжного був Сергій Хортів від партії "Наш край", при цьому більшість у місцевій міськраді також мала ця політсила. У Кремінній мером був Володимир Струк (ОПЗЖ), а в міськраді найбільшими фракціями були ОПЗЖ і "Наш край".

Проте 2 березня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про вбивство Струка. При цьому він схвалив убивство мера, який "судячи з усього, був розстріляний невідомими патріотами", оскільки, за його словами, був "зрадником", "відкритим сепаратистом", а "останнього тижня активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ і "ЛНР", збирав депутатів із цього приводу".

Зазначимо також, що у минулі роки Струк був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, а до цього головою селища Ювілейне (передмістя Луганська) та депутатом Луганської міськради.

У свою чергу 4 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на зв'язок перестав виходити Хортів, після чого він "призначив керувати Рубіжним" голову Сєвєродонецької райадміністрації Романа Власенка. Надалі про долю Хортіва офіційно не повідомлялося.

Рішень щодо влади у решті громад Луганської області, зокрема тих восьми, де 19 лютого 2021 року було створено ВДА, Зеленський поки що не приймав, хоча частина з них (розташовані у Сєвєродонецькому районі) досі залишаються під контролем українських військових.

Зазначимо, що згідно із законом про правовий режим військового часу, військові адміністрації на місцевому рівні утворюються там, де органи влади "не здійснюють покладені на них повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання повноважень або їх фактичного невиконання або припинення їх повноважень згідно з законом".