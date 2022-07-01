Рада разрешила главам оккупированных Кременной и Рубежного руководить ими единолично

Верховная Рада предоставила начальникам Кременской и Рубежанской городских военных администраций Луганской области полномочия по единоличному управлению соответствующими общинами. Соответствующий проект постановления №7503 был принят в пятницу 281 голосом.

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Эти военные администрации были созданы президентом Владимиром Зеленским 31 марта. Тогда же он назначил начальником Кременской городской военной администрации Александр Дунца, а Рубежанской - Андрея Юрченко.

Согласно принятому решению, на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены они смогут осуществлять полномочия городского совета, его исполнительного комитета и городского головы одновременно.

Также они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующего городского совета (при этом для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или же их переведут на равнозначные или низшие должности).

Аппарат горсовета и его исполкома, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующей общины теперь должны подчиняться начальнику соответствующей военной администрации.

Возможность предоставления таких полномочий предусмотрена статьей 10 закона о правовом режиме военного положения. Инициатором указанного решения по Кременной и Рубежному выступил сам Зеленский, как того и требует закон.

В пояснительной записке к проекту постановления констатируется, что территории Кременской и Рубежанской городских общин сейчас оккупированы, но указано, что начальники администраций на данный момент "не имеют достаточных полномочий для решения вопросов функционирования коммунальных учреждений" на территории соответствующих общин, организации и направления работы горсоветов и решения кадровых вопросов.

Отметим, что 11 июня Зеленский предусмотрел создание и Лисичанской городской военной администрации. Она охватывает территорию, граничащую с указанными двумя общинами, но на данный момент еще преимущественно контролируется Украиной, являясь последней такой общиной Луганской области.

Других военных администраций в регионе Зеленский не создавал – они были оккупированы, имея либо избранную в 2020 году власть, либо военно-гражданские администрации (в прифронтовых районах).

Согласно закону о правовом режиме военного времени, военные администрации на местном уровне образуются там, где органы власти "не осуществляют возложенные на них полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от исполнения полномочий или их фактического неисполнения или прекращения их полномочий по закону".

Отметим, что избранным мэром Рубежного был Сергей Хортив от партии "Наш край", при этом большинство в местном горсовете также имела эта политсила. Однако он в итоге перешел на сторону оккупантов. В Кременной же мэром был Владимир Струк (ОПЗЖ), а в горсовете крупнейшими фракциями были ОПЗЖ и "Наш край".

Однако 2 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил об убийстве Струка. При этом он одобрил убийство мэра, который "судя по всему, был расстрелян неизвестными патриотами", поскольку, по его словам, был "изменником", "открытым сепаратистом", а "в последнюю неделе активно занял пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и "ЛНР", собирал депутатов на этот счет".