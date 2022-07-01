Рада дозволила головам окупованих Кремінної та Рубіжного керувати ними одноосібно

Верховна Рада надала начальникам Кремінської і Рубіжанської міських військових адміністрацій Луганської області повноваження на одноосібне керування відповідними громадами. Відповідний проект постанови №7503 був прийнятий у п'ятницю 281 голосом.

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Зазначимо, що ці військові адміністрації було створено президентом Володимиром Зеленським 31 березня. Тоді ж він призначив начальником Кремінської міської військової адміністрації Олександра Дунця, а Рубіжанської - Андрія Юрченка.

Відповідно до прийнятого рішення, на період воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування вони зможуть здійснювати також повноваження міської ради, її виконавчого комітету та міського голови одночасно.

Також вони можуть затвердити тимчасову структуру виконавчих органів відповідної міської ради (при цьому для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розписів, оголошується простій або ж їх переведуть на рівнозначні чи нижчі посади).

Апарат міської ради та її виконкому, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідної громади тепер мають підпорядковуватися начальнику відповідної військової адміністрації.

Можливість надання таких повноважень передбачено статтею 10 закону про правовий режим воєнного стану. Ініціатором зазначеного рішення щодо Кремінної та Рубіжного виступив сам Зеленський, як того і вимагає закон.

У пояснювальній записці до проекту постанови констатується, що території Кремінської і Рубіжанської міських громад зараз окуповано, але вказано, що начальники адміністрацій на цей час "не мають достатніх повноважень для вирішення питань функціонування комунальних закладів" на території відповідних громад, організації та спрямування роботи виконкомів міських рад та вирішення кадрових питань.

Зазначимо, що 11 червня Зеленський передбачив створення й Лисичанської міської військової адміністрації. Вона охоплює територію, що межує із вказаними двома громадами, але на даний момент ще переважно контролюється Україною, будучи останньою такою громадою Луганської області.

Інших військових адміністрацій в регіоні Зеленський не створював - вони були окуповані, маючи або обрану в 2020 році владу, або військово-цивільні адміністрації (в прифронтових районах).

Згідно із законом про правовий режим військового часу, військові адміністрації на місцевому рівні утворюються там, де органи влади "не здійснюють покладені на них повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання повноважень або їх фактичного невиконання або припинення їх повноважень згідно з законом".

Зазначимо, що обраним мером Рубіжного був Сергій Хортів від партії "Наш край", при цьому більшість у місцевій міськраді також мала ця політсила. Але він зрештою перейшов на бік окупантів. У Кремінній же мером був Володимир Струк (ОПЗЖ), а в міськраді найбільшими фракціями були ОПЗЖ і "Наш край".

Проте 2 березня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про вбивство Струка. При цьому він схвалив убивство мера, який "судячи з усього, був розстріляний невідомими патріотами", оскільки, за його словами, був "зрадником", "відкритим сепаратистом", а "останнього тижня активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ і "ЛНР", збирав депутатів із цього приводу".