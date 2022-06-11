Зеленський після візиту в Лисичанськ утворив там військову адміністрацію: хто її очолив

Президент Володимир Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області. Про це йдеться в указі глави держави №406 від 11 червня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Заходи, пов'язані з утворенням цієї військової адміністрації, він доручив здійснити Генеральному штабу Збройних сил України та Луганській обласній державній адміністрації.

У свою чергу, розпорядженням №93 від 11 червня президент призначив начальником нової військової адміністрації Валерія Шибіка. Натомість військово-цивільну адміністрацію, що діяла до цього, з 1 березня очолював Олександр Заїка.

Нагадаємо, що 5 червня, згідно з заявою самого Зеленского та повідомленням його пресслужби, він відвідав Лисичанськ, а також Соледар Донецької області, зокрема командні пункти та передові позиції українських військ.

Зазначимо, що Лисичанська міська громада, у якій, однак, після адмінреформи так і не було обрано цивільну владу, охоплює 17 населених пунктів, зокрема три міста (Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля), чотири селища міського типу, ще чотири селища та шість сіл. Станом на початок 2021 року в громаді проживало, за офіційною оцінкою, 113,8 тисячі мешканців, зокрема 95 тисяч у Лисичанську.

Новостворена місцева військова адміністрація - вже шістнадцята, утворена Зеленським. Зокрема, в Луганській області ще 31 березня було утворено Кремінську та Рубіжанську МВА, однак на сьогодні обидва міста вже окуповані російськими військами.

В сусідній же Донецькій області президент 30 березня створив Авдіївську, Вугледарську, Мар'їнську, Світлодарську, Слов'янську, Торецьку, Дружківську міські та Очеретинську селищну військові адміністрації, а 10 квітня ще й Костянтинівську міську.

Крім цього, було утворено військові адміністрації в окупованих нині Генічеську Херсонської області та Токмаку Запорізької області, а також у селищах Народичі Житомирської області та Гостомель Київської області.

Згідно із законом про правовий режим військового часу, військові адміністрації на місцевому рівні утворюються там, де органи влади "не здійснюють покладені на них повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання повноважень або їх фактичного невиконання або припинення їх повноважень згідно з законом".