Зеленский после визита в Лисичанск создал там военную администрацию: кто ее возглавил

Президент Владимир Зеленский решил образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области. Об этом говорится в указе главы государства №406 от 11 июня.

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Мероприятия, связанные с образованием военной администрации, он поручил осуществить Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Луганской областной государственной администрации.

В свою очередь, распоряжением №93 от 11 июня президент назначил начальником новой военной администрации Валерия Шибика. При этом действовавшую до этого военно-гражданскую администрацию с 1 марта возглавлял Александр Заика.

Напомним, что 5 июня, согласно заявлению самого Зеленского и сообщению его пресс-службы, он посетил Лисичанск, а также Соледар Донецкой области, в том числе командные пункты и передовые позиции украинских войск.

Отметим, что Лисичанская городская община, в которой, однако, после админреформы так и не были избраны гражданские власти, охватывает 17 населенных пунктов, в том числе три города (Лисичанск, Новодружеск и Приволье), четыре поселка городского типа, еще четыре поселка и шесть сел. По состоянию на начало 2021 года в общине проживало, по официальной оценке, 113,8 тысячи жителей, в том числе 95 тысяч в Лисичанске.

Новосозданная местная военная администрация – уже шестнадцатая, образованная Зеленским. В частности, в Луганской области еще 31 марта были образованы Кременская и Рубежанская ГВА, однако на сегодняшний день оба города уже оккупированы российскими войсками.

В соседней же Донецкой области президент 30 марта создал Авдеевскую, Угледарскую, Марьинскую, Светлодарскую, Славянскую, Торецкую, Дружковскую городские и Очеретинскую поселковую военную администрацию, а 10 апреля еще и Константиновскую городскую.

Кроме того, были образованы военные администрации в оккупированных ныне Геническе Херсонской области и Токмаке Запорожской области, а также в поселках Народичи Житомирской области и Гостомель Киевской области.

Согласно закону о правовом режиме военного времени, военные администрации на местном уровне образуются там, где органы власти "не осуществляют возложенные на них полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранения от исполнения полномочий или их фактического неисполнения или прекращения их полномочий по закону".