ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке, боевые действия продолжаются, - председатель ОВА (ФОТО)

Украинские военные сдерживают россиян в Северодонецке. В Лисичанске за прошедшие сутки, 7 июня, после артиллерийского обстрела погиб местный житель.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россиян сдерживают в Северодонецке, в Лисичанске опасно даже в центральных районах. Именно на одной из центральных улиц Лисичанска вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы", - говорится в сообщении.

Также сообщается о повреждении нескольких многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий час, во Врубовке и Золотом - там повреждено 25 домов.

"Враг продолжает уничтожать заведения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции "скорой помощи", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, украинские военные дают отпор россиянам в Северодонецке, сдерживают штурм. На данный момент боевые действия продолжаются. Не имело успеха и наступление противника близ Тошковки. Враг также пытался продвинуться в направлении Устиновки, однако ВСУ отбили оккупантов.

Согласно данным Генштаба, за минувшее сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, 7 июня российские оккупанты обстреляли в Лисичанске Луганской области рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека, бои за Северодонецк – в разгаре.

Также РФ продолжает наносить ракетные и авиаудары по объектам военной и гражданской инфраструктуре на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк.