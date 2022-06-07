Оккупанты снова обстреляли Лисичанск, бои за Северодонецк - в разгаре, - председатель ОВА

Российские оккупанты обстреляли в Лисичанске Луганской области рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека, бои за Северодонецк – в разгаре.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1 000 квадратных метров. Пламя удалось ликвидировать только ближе к вечеру", - проинформировал Гайдай.

Также разрушению подверглись учебные заведения города – практически выгорели здания горно-индустриального профессионального колледжа и общеобразовательной школы, откуда эвакуировали двух пострадавших.

Еще трое раненых в Лисичанске и Привилле госпитализировали в лечебные учреждения других регионов – это два мужчины и женщина. В частности, в Северодонецке до сих пор идут бои.

Также утром 6 июня произошел массированный обстрел города Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горное – 11 поврежденных домов.

Напомним, украинские войска в Северодонецке 6 июня снова отступили в промзону. В то же время ВСУ не дают возможности оккупантам РФ захватить трассу Бахмут – Северодонецк.