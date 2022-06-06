Украинские войска в Северодонецке снова отступили в промзону - глава ОВА

Украинские войска после контрнаступления, о котором сообщалось накануне, отступили из жилой части Северодонецка в промзону, охватывающую западную часть города. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Бои проходят достаточно, можно сказать, динамично. То есть, нашим защитникам удалось сделать на некоторое время такое контрнаступление - они освободили почти половину города. Но сейчас ситуация для нас снова немного ухудшилась. То есть, те позиции, которые были в промзоне, которые постоянно защищают парни, та линия защиты и обороны, - там они сейчас и остаются, именно в промке", - сказал он.

По словам Гайдая, сейчас "намного больше" обстрелов со стороны противника стало и по Северодонецку, и по Лисичанску, поскольку целью оккупантов является их полное уничтожение.

"У нас своих таких городов, подобных Мариуполю, уже не один и не два. Можно сказать, что Счастье - на 90% разрушенный город, еще до Мариуполя. Попасная разрушена процентов на 80. Рубежное разрушено. Сейчас разрушают Северодонецк. И параллельно разрушают Лисичанск. У них единственная тактика - стереть с лица земли все для того, чтобы не было даже где закрепиться или что защищать", - отметил глава ОВА.

У себя Telegram-канале он также сообщил, что накануне российские войска нанесли ракетно-авиационные удары по селу Орехово и по Лисичанску, где обстрел пришелся, в частности, по пекарне: там возник пожар площадью 1000 квадратных метров. Кроме того, пострадал жилой фонд города и здания госучреждений. В частности, разрушено здание, где располагалась городская военно-гражданская администрация. В соседнем городе Приволье была ранена женщина.

"Массовые разрушения жилого сектора в населенных пунктах Горской общины – повреждены около 30 домов. В эти дни больше всего досталось селам общин области: освобожденному Метелкино, Боровскому, Устиновке, Тошковке и другим... Штурмы Камышевахи и Николаевки (Попаснянщина) принесли оккупантам только потери, враг успеха не имеет, боевые действия продолжаются", - сообщил Гайдай.