В Северодонецке контратаки ВСУ свели на нет усилия россиян, - разведка Британии

За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в Северодонецке, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"Российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва "ЛНР". Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями", - отмечают в ведомстве.

В разведке подчеркивают, что использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы.

"Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери среди регулярных российских сил", - отмечает разведка.

Как сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, российские военные контролировали 70 % Северодонецка, однако в течение двух дней они были отброшены, теперь город поделен пополам.

При этом, армия РФ потеряла огромное количество личного состава, в плену восемь россиян.

Напомним, в Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждены помещения цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения "Азот".