У Сєвєродонецьку контратаки ЗСУ звели нанівець зусилля росіян, - розвідка Британії

За останні 24 години українські сили зробили контратаки в Сєверодонецьку, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс, який російські сили раніше набрали за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє розвідка Британії.

"Російські сили, задіяні в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву "ЛНР". Ці війська погано оснащені та навчені, і їм не вистачає важкої техніки порівняно з регулярними російськими частинами", - зазначають у відомстві.

У розвідці наголошують, що використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст — це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони.

"Такий підхід, напевно, вказує на бажання обмежити втрати серед регулярних російських сил", - зазначає розвідка.

Як повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай, російські військові контролювали 70% Сєверодонецька, проте протягом двох днів їх було відкинуто, тепер місто поділено навпіл.

Також армія РФ втратила дуже багато особового складу, у полоні вісім росіян.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об'єднання "Азот".