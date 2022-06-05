В Северодонецке россияне обстреляли завод "Азот", в Лисичанске – здания полиции и почты: есть раненые и погибшие

Ситуация в Луганской области остается крайне напряженной. Армия страны-агрессора продолжает обстрелы гражданских объектов и убивает мирных жителей.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера утром в результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу. Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион", - отметил Гайдай.

По его словам, ситуация в Луганской области остается крайне напряженной. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горного и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску.

Известно о значительных разрушениях в Горском, где повреждены 13 домов. В Лисичанске – пять, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции.

В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждены помещения цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения "Азот". Информация о других населенных пунктах еще уточняется.

Сейчас при поддержке артиллерии русская армия продолжает штурмовые действия в Северодонецке, контролирует восточную часть города. Кроме того, противник пытается вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.