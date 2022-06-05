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У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли завод "Азот", у Лисичанську – будівлі поліції та пошти: є поранені та загиблі
Ситуація на Луганщині залишається вкрай напруженою. Армія країни-агресора продовжує обстріл цивільних об'єктів і вбиває мирних жителів.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"Вчора вранці внаслідок обстрілів армією РФ у своєму будинку в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні. Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох мешканців області до іншого регіону", – зазначив Гайдай.
За його словами, ситуація у Луганській області залишається вкрай напруженою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдано в районах Гірського та Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетний удар з комплексу "Точка-У" завдано Лисичанську.
Відомо про значні руйнування у Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську – п'ять, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції.
У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об'єднання "Азот". Інформація про інші населені пункти ще уточнюється.
Зараз за підтримки артилерії російська армія продовжує штурмові дії у Сєвєродонецьку, контролює східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Нірково – Миколаївка.