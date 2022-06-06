Українські війська у Сєвєродонецьку знову відступили до промзони - голова ОВА

Українські війська після контрнаступу, про який повідомлялося напередодні, відступили з житлової частини Сєвєродонецька до промзони, що охоплює західну частину міста. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Бої проходять достатньо, можна сказати, динамічно. Тобто, нашим захисникам вдалося зробити на якийсь час такий контрнаступ - вони звільнили майже половину міста. Але зараз ситуація для нас знову трохи погіршилася. Тобто ті позиції, які були в промзоні, які постійно захищають хлопці, та лінія захисту та оборони, - там вони зараз і залишаються, саме у промці", - сказав він.

За словами Гайдая, зараз "набагато більше" обстрілів з боку противника стало і по Сєвєродонецьку, і по Лисичанську, оскільки метою окупантів є їхнє повне знищення.

"У нас своїх таких міст, подібних до Маріуполя, вже не одне і не два. Можна сказати, що Щастя - на 90% зруйноване місто, ще до Маріуполя. Попасна зруйнована відсотків на 80. Рубіжне зруйноване. Зараз руйнують Сєвєродонецьк. І паралельно руйнують Лисичанськ. У них єдина тактика - стерти з лиця землі все для того, щоб не було навіть де закріпитися або що захищати", - наголосив глава ОВА.

У себе Telegram-каналі він також повідомив, що напередодні російські війська завдали ракетно-авіаційних ударів по селу Оріхове і Лисичанську, де обстріл припав, зокрема, по пекарні: там виникла пожежа площею 1000 квадратних метрів. Крім того, постраждав житловий фонд міста та будівлі держустанов. Зокрема, зруйновано будівлю, де розташовувалась міська військово-цивільна адміністрація. У сусідньому місті Привілля було поранено жінку.

"Масові руйнування житлового сектора в населених пунктах Гірської громади – пошкоджено близько 30 будинків. У ці дні найбільше дісталося селам громад області: звільненому Метьолкіному, Борівському, Устинівці, Тошківці та іншим... Штурми Комишувахи та Миколаївки (Попаснянщина) принесли окупантам тільки втрати, ворог успіху не має, бойові дії тривають", - повідомив Гайдай.