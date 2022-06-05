ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян, - голова Луганської ОВА

Збройні сили України продовжують відтісняти загарбників у Сєвєродонецьку, після досягнення контролю над половиною міста українські захисники успішно зачистили підконтрольну частину Сєвєродонецька.

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Про це 5 червня в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що свою поразку російські військові визнають, повідомляючи про це у соцмережах. При цьому окупанти кидають дедалі більші сили на взяття обласного центру Луганської області. Гайдай очікує, що найближчими п'ятьма днями загарбники почнуть частіше обстрілювати місто.

"З перехоплень ми розуміємо, що командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ - Бахмут. У наступні п'ять днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину із землею", - пояснив глава ОВД.

Він нагадав, що евакуація з Сєвєродонецька поки що неможлива. Відомо, що у місті залишаються близько 15 тисяч людей. А ось із Лисичанська 5 червня врятували 98 людей.

Евакуацію припинили після того, як російські війська обстріляли гуманітарний конвой у Луганській області, внаслідок чого загинув французький журналіст Фредерік Леклерк.