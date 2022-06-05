ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян, — глава Луганской ОВА

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять захватчиков в Северодонецке, после достижения контроля над половиной города украинские защитники провели успешную зачистку подконтрольной части Северодонецка.

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Об этом 5 июня в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что свое поражение российские военные признают, сообщая об этом в соцсетях. При этом оккупанты бросают все большие силы на взятие областного центра Луганской области. Гайдай ожидает, что в ближайшие пять дней захватчики начнут чаще обстреливать город.

"Из перехватов мы понимаем, что командующий армией РФ получил две задачи – к 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут. В следующие пять дней россияне постараются сровнять Луганщину с землей", — объяснил глава ОВА.

Он напомнил, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна. Известно, что в городе остаются около 15 тысяч человек. А вот из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек.

Эвакуацию прекратили после того, как российские войска обстреляли гуманитарный конвой в Луганской области в результате чего погиб французский журналист Фредерик Леклерк.