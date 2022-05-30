В Луганской области оккупанты обстреляли эвакуационный автомобиль: погиб французский журналист

После обстрела глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что эвакуация людей из области больше невозможна.

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Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в своем Telegram.

Так, 30 мая бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", - Сергей Гайдай.

Имя погибшего под Северодонецком французского журналиста - Фредерик Леклер. Он работал на телеканале BFMTV.

Сергей Гайдай отметил, что эвакуация людей из Луганской области больше невозможна.

Напомним, что 30 мая россияне вошли в Северодонецк. Также есть погибшие и раненые.