Росіяни увійшли до Сєвєродонецька: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська задіяли все можливе озброєння, застосували авіацію, щоб увійти до Сєвєродонецька. Запеклі бої точаться на околицях міста.

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Про це повідомляє голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Загарбники прорвалися на північно-східній та південно-східній околицях Сєверодонецька. В результаті двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

"Вони готували їжу у дворі, коли раптом почався обстріл. Тяжкі травми отримали двоє жителів Сиротиного. Усі поранені отримали медичну допомогу і вже перебувають у лікарнях Донбасу", - розповів Гайдай.

Крім того, за добу у Сєвєродонецьку загарбники зруйнували щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нірково, Миколаївці, Вікторівці – по два.

При цьому, як зазначив Гайдай, українські захисники міцно тримають оборону. За 29 травня ЗСУ відбили чотирнадцять атак ворога, знищили дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Сєвєродонецьку в місті зруйновано всю критичну інфраструктуру, пошкоджено 90% будинків, у тому числі понад дві третини житлового фонду зруйновано.