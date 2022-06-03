ЗСУ відтіснили росіян з двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька, - Міноборони

Збройні Сили України відкинули російських окупантів з Білогорівки та Метьолкіного поблизу Сєвєродонецька у Луганській області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

За його словами, українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити с. Метьолкіне та Білогорівка.

"Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії у житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька. При цьому також зазнавати втрат. Наразі активні бої тривають", - сказав Олександр Мотузяник.

Також на Бахмутському напрямку воїни не дають противнику відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.

Нагадаємо, радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ЗСУ втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку Луганської області, удавано "здавши" місто.

Зокрема, згідно з висновками експертів Інституту вивчення війни, росіяни не захоплять Донбас, бо зазнали численних втрат у боях за Сєвєродонецьк.