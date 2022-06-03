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ЗСУ відтіснили росіян з двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька, - Міноборони
Збройні Сили України відкинули російських окупантів з Білогорівки та Метьолкіного поблизу Сєвєродонецька у Луганській області.
Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.
За його словами, українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити с. Метьолкіне та Білогорівка.
"Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії у житлових кварталах центральної частини міста Сєверодонецька. При цьому також зазнавати втрат. Наразі активні бої тривають", - сказав Олександр Мотузяник.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також на Бахмутському напрямку воїни не дають противнику відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.
Нагадаємо, радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ЗСУ втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку Луганської області, удавано "здавши" місто.
Зокрема, згідно з висновками експертів Інституту вивчення війни, росіяни не захоплять Донбас, бо зазнали численних втрат у боях за Сєвєродонецьк.