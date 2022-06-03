- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВСУ оттеснили россиян из двух населенных пунктов вблизи Северодонецка, - Минобороны
Вооруженные Силы Украины оттеснили российских оккупантов из Белогоровки и Метелкино вблизи Северодонецка в Луганской области.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.
По его словам, украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить населенные пункты Метелкино и Белогоровка.
"Враг понес потери и отошел. По состоянию на утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка. При этом также терпит потери. Сейчас активные бои продолжаются", - сказал Мотузяник.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также на Бахмутском направлении воины не дают противнику оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия дальнейшего наступления.
Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ втянули российские войска в ловушку в Северодонецке Луганской области, притворно "сдав" город.
В частности, согласно выводам экспертов Института изучения войны, россияне не захватят Донбасс, потому что понесли многочисленные потери в боях за Северодонецк.