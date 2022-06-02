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ВСУ втянули войска РФ в ловушку в Северодонецке и рвут их, - Арестович
Украинские военные втянули российские войска в ловушку в Северодонецке Луганской области, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника - российских войск. А теперь следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке", - сказал Арестович.
По его словам, командование РФ отрапортовало про взятие города, когда ВСУ нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас "мочат московских товарищей в мясо, несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры - тактические таланты. Там очень жесткие бои. Российское командование сейчас бросает все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват - на удержание) Северодонецка", - добавил советник главы ОП.
Также он отметил, что украинские военные на данный момент "рвут противника, как львы, несмотря на его огневое превосходство".
Напомним, по состоянию на 1 июня, российские захватчики оккупировали 80% Северодонецка Луганской области, включая его восточную часть. В городе продолжаются уличные бои.