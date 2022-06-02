ВСУ втягнули війська РФ у пастку у Сєвєродонецьку та рвуть їх, - Арестович

Українські військові втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку Луганської області, удавано "здавши" місто. Зараз російське командування перебуває у шоці.

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Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Я тут нещодавно говорив про збільшену оперативно-тактичну майстерність противника - російських військ. А тепер стежте за руками. Ми втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку, удавано "здавши" місто. Зараз російське командування перебуває в шоці", - сказав Арестович.

За його словами, командування РФ відрапортувало про взяття міста, коли ЗСУ завдали жорсткого зустрічного контрудару і зараз "мочать московських товаришів у м'ясо, попри їхню перевагу в авіації та артилерії".

"Наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири - тактичні таланти. Там дуже жорсткі бої. Російське командування зараз кидає всі налічені сили на утримання (зауважте, вже не на захоплення – на утримання) Сєвєродонецька", - додав радник голови ОП.

Також він зазначив, що українські військові наразі "рвуть супротивника, як леви, попри його вогневу перевагу".

Нагадаємо, станом на 1 червня російські загарбники окупували 80% Сєвєродонецька Луганської області, включаючи його східну частину. У місті продовжуються вуличні бої.