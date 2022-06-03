Россияне не захватят Донбасс, потому что понесли многочисленные потери в боях за Северодонецк, — ISW

Российская армия бросила значительные силы на штурм Северодонецка, в тяжелых боях оккупанты понесли сильные потери как в технике, так и живой силе. Это ослабило противника, поэтому теперь, скорее всего, у россиян нет ресурсов для захвата всей Донецкой области.

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К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW) после анализа текущей ситуации на фронте.

"Российские силы, очевидно, ограничены рельефом местности на Донбассе и продолжат сталкиваться с проблемами при пересечении реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецка и Лисичанска, и продолжить продвижение к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок", — резюмируют военные аналитики.

Очевидно, как отмечают эксперты, Россия попытается захватить Северодонецк, чтобы объявить о новой "победе" — оккупации Луганской области. Аналитики не дают прогнозов во реалистичности такого развития события, но подчеркивают, что в дальнейшем у РФ не хватит сил для захвата всего Донбасса.

Стоит выделить еще несколько пунктов из аналитической оценки ситуации на войне ISW:

Российская операция по наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана по-прежнему мало продвинулись, и вряд ли достигнет цели в ближайшие дни;

Российские войска постепенно продвигались вокруг Авдеевки;

Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области оттеснили российские войска к восточному берегу реки Ингулец.

Напомним, по состоянию на 1 июня, российские захватчики оккупировали 80% Северодонецка Луганской области, включая его восточную часть. В городе продолжаются уличные бои.