В Луганской области из-за обстрелов подверглись разрушениям еще 36 домов - ОВА

За прошедшие сутки в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, было повреждено девять домов, а в соседнем Лисичанске – два. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в Лисичанске, повреждения также получила инфраструктура и транспорт пожарной части, в частности, четыре автомобиля, на которых спасатели "могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь".

Утром 2 июня в этом городе вражеским артиллерийским снарядом убило женщину. Кроме этого, 16 домов разрушены в Горском, шесть – в Золотом, еще три – в поселке Тошковка.

"Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается об очередных победах над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании – это степь вокруг", - добавил Гайдай.

Отметим, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстрелы украинских позиций в районах Северодонецка, Лисичанска, поселка Боровское и села Устиновка.

Кроме того, вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи поселка Мирная Долина. Кроме того, в районе поселков Метелкино и Белогоровка противник пытался вести штурмовые действия, но понес потери и отошел на предыдущие позиции.

Также враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Золотое, Камышеваха, Николаевка, Врубовка и соседних сел Берестово и Белогоровка Донецкой области, которые расположены на трассе Лисичанск – Бахмут. Вблизи Врубовки оккупанты также вели безуспешные штурмовые действия.